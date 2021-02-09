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вторник, 09 февраля 2021 20:10

Елизавета II в десятый раз стала прабабой

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Елизавета II в десятый раз стала прабабой
Принцесса Евгения родила сына. Фото: Reuters

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения родила мальчика.

Ее муж Джек Бруксбенк присутствовал на родах, говорится на официальной странице королевской семьи в Instagram.

"Ее королевское высочество принцесса Евгения благополучно родила сына сегодня, 9 февраля 2021 в 08:55 в больнице Портленда", - говорится в сообщении.

Евгения и ребенок чувствуют себя хорошо.

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Имя ребенка не сообщается. Британцы делают ставки на то, как принцесса Евгения назовет первенца. В топах имена Джеймс, Фредрик, Альберт и Эдвард.

Елизаветы II и принц Филипп имеют уже 9 правнуков. В этом году еще одна внучка королевы станет мамой.

Королева Елизавета II примет нового президента США Джо Байдена и других мировых лидеров в Букингемском дворце перед саммитом "большой семерки" в июне. Об этом сообщает Sunday Times и Reuters.

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