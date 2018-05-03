Елизавета II приехала посмотреть на правнука

Королева Британии прихала к новорожденному правнуку. Фото: 24СМИ

Королева Великобритании Елизавета II прилетела на вертолете в Кенсингтонский дворец, чтобы познакомиться со своим правнуком принцем Луи, третьим ребенком герцога и герцогини Кембриджских.

Полет от Виндзорского замка до Кенсингтонского дворца длился около 40 минут. Королева приехала с букетом цветов для мамы Луи – Кейт Мидлтон. Об этом сообщает The Telegraph.

Также не исключается, что у нее также был подарок для принцессы Шарлотты, которой 2 мая исполнилось 3 года.

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Кейт Миддлтон в понедельника, 23 апреля, родила сына принцу Уильяму, позже она с мужем позировали перед медиа на лестнице роддома.