Елизавета II отметила наградой разработчиков вакцины против COVID

Королева Елизавета II ученых посвятила в рыцари. Фото: harrypotter.fandom.com

Королева Елизавета II наградила разработчиков вакцины AstraZeneca. Это произошло на традиционном праздновании своего дня рождения.

Титул рыцаря получил профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, профессор Оксфордского университета Сару Гилберт и председатель рабочей группы по вакцинам от COVID-19 Кейт Бингем. Они получили звание кавалерственной женщин - женский аналог рыцарского титула.

Об этом сообщает сайт британского правительства.

Всего в День королевы был награжден различными наградами 1129 человек.

23% награжденных получили награды за свою деятельность в противодействии пандемии коронавируса - от предоставления благотворительной помощи сфере здравоохранения к поддержке критической инфраструктуры.

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"В течение пандемии ежедневно мы видели бесчисленное количество героических примеров - от тех, кто использовал свой опыт для разработки спасательных вакцин, которые сейчас успешно распространяются во всех частях Великобритании, к людям, которые отдали свое время и энергию ради заботы о своих общины. Мы должны брать пример с рассказов о тех, кто сегодня получает почести, и надышаться их мужеством и добротой. Пусть они будут напоминанием обо всем, чего мы можем достичь, объединившись как общество ", - цитирует правительственный сайт слова премьера Бориса Джонсона.

Королева Елизавета II встретилась с лидерами стран Большой семерки (G7), которые собрались на саммит в британском Корнуолле. Отмечается, что королеву Елизавету II на встрече с лидерами G7 в Eden Project сопровождали принц Уэльский, герцогиня Корнуолльська, герцог и герцогиня Кембриджские.