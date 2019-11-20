Электронные сигареты и те, кто их курит, оказались вне закона

В стране действуют одни из самых жестких ограничений относительно курения в Азии Фото: TheWorldNews.net

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил, что в стране запрещают использование электронных сигарет. За несколько часов полиция получила приказ арестовывать людей, которые вейплять в публичных местах, и конфисковать устройство.

Дутерте назвал устройства "ядовитыми" и сказал, что вейпинг вводит "химические вещества" в организм. В стране действуют одни из самых жестких ограничений относительно курения в Азии, пишет ТСН.

Президент, сам бывший курильщик, известный во всем мире через смертельную казнь за наркотики и кампанию по запрету курения.

Приказ Дутерте издал через несколько дней после того, как на Филиппинах медики сообщили о первом в стране поражении легких, связанным с вейпингом, в результате которого была госпитализирована 16-летняя девочка.

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Президент Филиппин заявил, что запретит ввоз электронных сигарет.

Согласно последним доступным исследованиям Всемирной организации здравоохранения 2015 года, около 24% филиппинцев были потребителями табака. Электронные сигареты не "горят", а разогревают жидкость, и, как правило, содержат никотин, который вдыхается вместе с паром. В парах отсутствует примерно 7000 химических веществ, содержащихся в табачном дыме, но он содержит ряд веществ, которые могут быть вредными. Критики электронных сигарет говорят, через разнообразие вкусов жидкостей для электронных сигарет, они становятся привлекательными для детей. В последнее десятилетие электронные сигареты стали чрезвычайно популярными, но ряд смертей и болезней, связанных с вейпингом, в Соединенных Штатах вызвали много страхов из-за продукт.