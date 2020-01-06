Экстренное заседание Совета НАТО состоится в понедельник

Столтенберг созывает внеочередное заседание Совета НАТО. Фото: Reuters

В понедельник Совет НАТО соберется на внеочередное заседание в связи с обострением ситуации в Ираке.

Такое решение принял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщил "Интерфаксу" ответственный сотрудник аппарата альянса в Брюсселе.

"Североатлантический совет рассмотрит ситуацию в регионе (на Ближнем Востоке – ред.) в понедельник, 6 января 2019 года", - заявил сотрудник аппарата НАТО.

Решение провести совещание Совета альянса Стлтенберг принял после консультаций с союзниками.

На встречу членов Совета НАТО прибудут послы стран-членов Североатлантического альянса.

Напомним, парламент Ирака в воскресенье, 5 января, проголосовал за резолюцию, предусматривающую отмену соглашения с международной коалицией во главе с США. Ранее Иран инициировал рассмотрение в Совбезе ООН вопроса об убийстве генерала Сулеймани. Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада.