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понедельник, 06 января 2020 04:10

Экстренное заседание Совета НАТО состоится в понедельник

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Экстренное заседание Совета НАТО состоится в понедельник
Столтенберг созывает внеочередное заседание Совета НАТО. Фото: Reuters

В понедельник Совет НАТО соберется на внеочередное заседание в связи с обострением ситуации в Ираке.

Такое решение принял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщил "Интерфаксу" ответственный сотрудник аппарата альянса в Брюсселе.

"Североатлантический совет рассмотрит ситуацию в регионе (на Ближнем Востоке – ред.) в понедельник, 6 января 2019 года", - заявил сотрудник аппарата НАТО.

Решение провести совещание Совета альянса Стлтенберг принял после консультаций с союзниками.

На встречу членов Совета НАТО прибудут послы стран-членов Североатлантического альянса.

Напомним, парламент Ирака в воскресенье, 5 января, проголосовал за резолюцию, предусматривающую отмену соглашения с международной коалицией во главе с США.

Ранее Иран инициировал рассмотрение в Совбезе ООН вопроса об убийстве генерала Сулеймани.

Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада.

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Дата
06
января

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