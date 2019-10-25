Экс-президенту продлили арест

Атамбаеву продлили арест. Фото: Казинформ

Экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву продлили арест на два месяца, до 26 декабря.

"Такое решение принял суд Первомайского района Бишкека в пятницу, 25 октября", - сообщили адвокаты Атамбаева, передает DW.

Меру пресечения продлили на время проведения судебного разбирательства. В замене меры пресечения отказали. Следующее заседание суда назначено на 15 ноября.

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Атамбаева подозревают в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время беспорядков 7-8 августа. Ему были предъявлены обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставке угля на столичную теплоцентраль.

В Кыргызстане спецназ штурмовал здание бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Спецназовцам удалось задержать экс-президента, однако сторонники начали защищать его. В доме было слышно звуки стрельбы, также известно о нескольких раненых. Впоследствии появилось сообщение, что сторонники освободили бывшего президента и захватили силовиков. Алмазбек Атамбаев руководил Кыргызстаном в 2011-2017-х. Его обвиняют в коррупции. В июне 2019-го парламент лишил бывшего президента неприкосновенности. Атамбаева могут приговорить к пожизненному заключению.