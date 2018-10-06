Эксперт спрогнозировал критический упадок производства нефти в России

После 2030 года Россия может исчезнуть с рынка нефти. Фото: UkrMap

После 2030 года производство нефти в России значительно сократится или совсем исчезнет.

Об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд в интервью Bloomberg.

Принц рассказал, что спрос на нефть будет расти до 2030 года более чем на 1% в год. Однако, по расчетам Саудовской Аравии, после 2030 года многие производителей нефти исчезнут.

"Так, например, мы считаем, что Китай резко сократит добычу, если не исчезнет как производитель, уже через 5 лет ... Через 19 лет производство нефти в России очень сократится, если не исчезнет совсем", - отметил Аль Сауд.

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Нефть марки Brent подорожала до $ 83,22 за бар. Цена на нефть превысила уровень ноября 2014-го. Нефть может дорожать дальше через американские санкции против нефтяной отрасли Исламской республики Иран.