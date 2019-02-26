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вторник, 26 февраля 2019 23:17

Экс-министра приговорили к 11 годам тюрьмы

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Экс-министра приговорили к 11 годам тюрьмы
Экс-министр энергетики и национальных инфраструктур Израиля обвинили в шпионаже. Фото: Укринформ

Суд Израиля отправил на 11 лет за решетку бывшего министра энергетики и национальных инфраструктур этой страны Гонена Сегева.

Его признали виновным в шпионаже в пользу Ирана, сообщает AFP.

Сегев пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в предоставлении Ирану информации, которая вредила национальной безопасности Израиля.

Также Сегев уже отбывал тюремный срок за контрабанду наркотиков, подделку и мошенничество.

Должность в правительстве он занимал в 1995-1996 годах.

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Ранее его экстрадировали из Экваториальной Гвинеи, где он проживал последние годы.

В январе этого года в Германии задержали служащего Бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу Ирана. 50-летний мужчина является немцем афганского происхождения и имеет гражданство обеих стран. Он работал переводчиком и консультантом. Его обвиняют в работе на иранскую разведку и предоставления ей информации. Подозреваемый будет находится под стражей как минимум до заврешення расследование.

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