Экс-кандидат в президенты Беларуси выступил за новые санкции против режима Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников выступил за новые санкции против режима Александра Лукашенко. Фото: Facebook

Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты, политзаключенный, а ныне политэмигрант Андрей Санников призвал ввести экономические ограничения относительно режима Александра Лукашенко. Среди предложенных санкций - отключение режима от SWIFT, остановка закупок белорусских нефтепродуктов, заморозка счетов государственных предприятий Беларуси за рубежом. Соответствующее заявление политик разместил на своей странице в Facebook.

"Остановить карателей могут только немедленные санкции Запада! Прошу максимальный репост! Переводите на другие языки в своих странах, распространяйте, требуйте введение санкций от политиков", - написал Санников.

Он предложил ввести санкции против режима Лукашенко за "преступления против человечности", в частности:

- отключить режим от международной межбанковской системы SWIFT;

- заморозить счета государственных предприятий Беларуси за рубежом;

- прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси;

- ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, поддерживающими режим;

- объявить карательные органы Лукашенко террористическими организациями;

- санкционировать арест в любой точке мира международными и национальными судами лиц, виновных в преступлениях режима;

- выслать всех послов режима как пособников преступлений.

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Европейский Союз ввел санкции против еще 15 белорусских чиновников. В обновленный список попал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Кроме того, в список вошел его старший сын Виктор Лукашенко, глава администрации президента Игорь Сергиенко и глава Комитета государственной безопасности страны. Ранее ЕС ввел санкции против 40 представителей властей Беларуси. Их назвали ответственными за преследование активистов и оппозиции. Александра Лукашенко в списке не было. В Беларуси после президентских выборов 9 августа вспыхнули массовые протесты против режима Лукашенко, который правит страной с 1994 года. Протестующие считают результаты выборов сфальсифицированными и требуют отставки Лукашенко. ЕС и многие западные страны, а также Украина не признают легитимности Лукашенко как белорусского президента после того, как он тайно провел церемонию своей инаугурации.