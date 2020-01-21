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вторник, 21 января 2020 12:19

Экс-главе Интерпола объявили приговор

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Экс-главе Интерпола объявили приговор
Экс-голову Интерпола засудили. Фото: k-z.com.ua

21 января бывшего главу Интерпола Мена Хунвея приговорили к 13,5 годам тюрьмы.

Кроме заключения экс-чиновника оштрафовали на 2 миллиона юаней, сообщили в Reuters.

Мэн Хунвэй, которого обвинили во взяточничестве, согласился с приговором суда и не собирается подавать апелляцию.

Глава Интерпола исчез еще в октябре 2018 года. Мэн Хунвэй не выходил на связь семь дней.

Позже в Китае сообщили, что он находится под следствием, и его задерживали для допроса. После этого Хунвэй подал заявление об отставке.

8 октября 2018 в Министерстве общественной безопасности Китая сообщили, что Мэн Хунвэй находится под следствием по подозрению во взяточничестве.

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В Китае бывшего босса Коммунистической партии юго-западной провинции Юньнань приговорили к смертной казни за взяточничество с двухлетней отсрочкой, сообщает Reuters.

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Дата
21
января

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