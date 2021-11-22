Египет использовал французские разведданные для убийства контрабандистов вместо террористов

Продажа французского оружия Египту значительно увеличилась после прихода к власти президента Ас-Сиси в 2014 году / Reuters

Египет использовал разведывательные данные, предоставленные французскими вооруженными силами, для убийства мирных жителей, подозреваемых в контрабанде.

Такие данные отчета исследовательского центра Disclose, основанные на просочившихся к ним секретным документах. Об этом пишет Al Jazeera.

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Депутаты французской оппозиции призвали к созданию парламентского комитета для расследования заявлений, а французский министр обороны Флоренс Парли распорядилась провести собственное расследование после публикации отчета в воскресенье.

Миссия между Египтом и Францией, была разработана для предоставления разведданных об угрозах безопасности вдоль западной границы Египта с Ливией. Миссия заключалась в поиске в пустыне возможных террористических угроз из Ливии с использованием легкого самолета, предназначенного для наблюдения и разведки. Но быстро французские члены команды поняли, что разведданные, предоставленные египтянам, используются для убийства мирных жителей, подозреваемых в контрабанде. Французские военные регулярно уведомляли об этом свое начальство.

Отчет основан на сотнях засекреченных документов об операции, которые в него просочились. Согласно этим документам, с 2016-го по 2018 год французские военные были причастны как минимум к 19 воздушным атакам на мирных жителей. Миссия началась в феврале 2016 года во время президентства Франсуа Олланда.

Хотя Франция хочет переориентировать экспорт вооружений на Европу, Египет остается одним из ее основных клиентов. Его продажи там значительно увеличились, когда египетский президент-военный Абдул-Фаттах Саид Ас-Сиси пришел к власти в результате военного переворота в 2014 году, отстранив от власти исламистов "Братьев мусульман". С тех пор Египет купил французские истребители Rafale, фрегат, четыре корвета и два вертолетоносца Mistral.

В декабре 2020-го президент Франции Эммануель Макрон наградил Ас-Сиси Большим крестом Почетного легиона - высшей наградой, которую может предложить Франция иностранцу, вызвав возмущение активистов, критиковавших его действия в области прав человека в Египте.

Авиасообщение между Россией и египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх полностью возобновили через шесть лет после того, как его остановили из-за теракта, повлекшего падение российского самолета. С 9 ноября Россия полностью сняла ограничения на чартерные и регулярные рейсы в египетских курортов из российских аэропортов.