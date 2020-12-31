Эффективность почти 80% - сертифицировали первую вакцину от коронавируса

В Китае разрешили 1 из 5 изобретенных вакцин от коронавируса Фото: pexels.com

В Китае разрешили использовать 1-ю собственную вакцину от коронавируса.

В Пекине одобрили использование вакцины от коронавируса, производства компании Sinopharm, сообщает Reuters.

По результатам исследований, ее эффективность составляет 79,34%. Использование одобрено ВОЗ.

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Еще 4 китайские вакцины от компаний Sinovac, подразделения CNBG в Ухане, CanSino Biologics и Китайской академии наук находятся на поздних стадиях испытаний.

Власти Китая засекречивает исследования о происхождении коронавируса. Так, правительство страны выделяет гранты на сотни тысяч долларов ученым, изучающих происхождение вируса.