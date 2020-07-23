Её назвали Афиной: голая активистка стала символом протестов в Портленде

В американском Портленде остановить противостояние полиции и митингующих удалось лишь одному человеку. Это сделала неизвестная активистка, которая вышла против полиции обнаженной.

Это произошло 19 июля, около 2 :00. На девушке из одежды были только шапочка и маска, пишет местное издание Oregonlive.

Активистка остановилась на перекрестке, заполненном вооруженными стражами порядка. Вскоре она села на асфальт и начала выполнять различные балетные упражнения. Запечатлеть этот момент удалось фотографу Дейву Киллену, который до этого делал репортаж во время ночных протестов.

Автор: Фото Дэйва Киллена, Stuff Голая активистка в Портленде остановила полицию

Интересно, что вначале полиция пыталась отпугнуть девушку, стреляя ей под ноги перцовыми шариками. Активистка не отступила, и попытки остановить ее перформанс закончились тем, что через 10 минут полицейские покинули перекресток.

Никому до сих пор не известно имя активистки, однако ее фотографии и видео облетели весь интернет. Девушку в СМИ уже назвали голой Афиной.

And then? Naked Athena appeared and the little boys didn't know what to do. pic.twitter.com/Elo69SsV0t — Donovan "It was the blurst of times" Farley 💻🐒 (@DonovanFarley) July 18, 2020

Она успела стать символом протестов в Портленде, а ее фотографию сравнили со знаменитым снимком 1989 года с площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Тогда в Пекине военных привлекли к подавлению протестов населения. Неизвестный мужчина, такой же безоружный и уязвимый, как Голая Афина, остановился перед колонной танков. Им пришлось остановиться. Информации о дальнейшей судьбе этого человека нет.

Как складывается судьба у портлендской Афины - тоже пока не известно. Однако свидетели происшествия точно могут подтвердить, что она ушла невредимой так же внезапно, как и появилась.

Ранее во время протестов в США в Автономной зоне Капитолийского холма в Сиэтле застрелили 16-летнего подростка и ранили 14-летнего.