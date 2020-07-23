Её назвали Афиной: голая активистка стала символом протестов в Портленде

В американском Портленде остановить противостояние полиции и митингующих удалось лишь одному человеку. Это сделала неизвестная активистка, которая вышла против полиции обнаженной.
Это произошло 19 июля, около 2 :00. На девушке из одежды были только шапочка и маска, пишет местное издание Oregonlive.
Активистка остановилась на перекрестке, заполненном вооруженными стражами порядка. Вскоре она села на асфальт и начала выполнять различные балетные упражнения. Запечатлеть этот момент удалось фотографу Дейву Киллену, который до этого делал репортаж во время ночных протестов.
Интересно, что вначале полиция пыталась отпугнуть девушку, стреляя ей под ноги перцовыми шариками. Активистка не отступила, и попытки остановить ее перформанс закончились тем, что через 10 минут полицейские покинули перекресток.
And then? Naked Athena appeared and the little boys didn't know what to do. pic.twitter.com/Elo69SsV0t— Donovan "It was the blurst of times" Farley 💻🐒 (@DonovanFarley) July 18, 2020
Она успела стать символом протестов в Портленде, а ее фотографию сравнили со знаменитым снимком 1989 года с площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Тогда в Пекине военных привлекли к подавлению протестов населения. Неизвестный мужчина, такой же безоружный и уязвимый, как Голая Афина, остановился перед колонной танков. Им пришлось остановиться. Информации о дальнейшей судьбе этого человека нет.
Как складывается судьба у портлендской Афины - тоже пока не известно. Однако свидетели происшествия точно могут подтвердить, что она ушла невредимой так же внезапно, как и появилась.
Ранее во время протестов в США в Автономной зоне Капитолийского холма в Сиэтле застрелили 16-летнего подростка и ранили 14-летнего.
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