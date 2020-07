Её назвали Афиной: голая активистка стала символом протестов в Портленде

В американском Портленде остановить противостояние полиции и митингующих удалось лишь одному человеку. Это сделала неизвестная активистка, которая вышла против полиции обнаженной.

Это произошло 19 июля, около 2 :00. На девушке из одежды были только шапочка и маска, пишет местное издание Oregonlive.

Активистка остановилась на перекрестке, заполненном вооруженными стражами порядка. Вскоре она села на асфальт и начала выполнять различные балетные упражнения. Запечатлеть этот момент удалось фотографу Дейву Киллену, который до этого делал репортаж во время ночных протестов.

Интересно, что вначале полиция пыталась отпугнуть девушку, стреляя ей под ноги перцовыми шариками. Активистка не отступила, и попытки остановить ее перформанс закончились тем, что через 10 минут полицейские покинули перекресток.

Никому до сих пор не известно имя активистки, однако ее фотографии и видео облетели весь интернет. Девушку в СМИ уже назвали голой Афиной.

And then? Naked Athena appeared and the little boys didn't know what to do. pic.twitter.com/Elo69SsV0t