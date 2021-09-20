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понедельник, 20 сентября 2021 17:40

"Единой России" снова нарисовали конституционное большинство

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&quot;Единой России&quot; снова нарисовали конституционное большинство
Подсчет голосов на одном из участков в Москве / Reuters

В России 17-19 сентября прошли выборы в Думу. Партия власти "Единая Россия" сохраняет конституционное большинство в парламенте.

В парламент проходят пять партий, а не четыре, как было до сих пор. Кроме того, как одномандатники в парламенте будут представлены еще три партии. Об этом передает "Дождь".

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Все кандидаты, поддержанные "Умным голосованием", за которое агитировал лидер оппозиции Алексей Навальный, проиграли в Москве кандидатам от власти по итогам электронного голосования. Результаты этого голосования, которые должны были быть доступны сразу, появились спустя только 16 часов после закрытия участков. То есть позже, чем результаты "бумажного" голосования.

"Единая Россия" смогла сохранить конституционное большинство в нижней палате парламента, Думе, то есть получила больше 301 мандат из 450 возможных. У нее более 120 мандатов по партийным спискам и 198 - по одномандатным округам, а в сумме - не менее 318. Это значит, что у партии власти будет лишь на несколько десятков мандатов меньше, чем в нынешнем созыве - 343. Незначительно отличаются результаты в процентах. Если в 2016 году "Единая Россия" набрала 54,2%, то сейчас - 49,84%. Ухудшились результаты у партии ЛДПР - она в сравнении с 2016 годом набрала почти в два раза меньше - 7,49% против 13,14% в 2016 году.

У двух других парламентских партий результаты, напротив, улучшились. Основным триумфатором выборов стала КПРФ, чей результат вырос с 13,34% до 19,2%. "Справедливая Россия" набрала 7,42% против 6,2% в 2016 году.

В ЕС заявили, что выборы состоялись с многочисленными нарушениями. Об этом в понедельник, 20 сентября, заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано. Чиновник подчеркнул, что выборы проходили в атмосфере запугивания и без признанных международных наблюдателей.

ЕС не признает голосование в оккупированном Крыму, поскольку полуостров является неотъемлемой частью Украины, сообщает Стано.

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Дата
20
сентября

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