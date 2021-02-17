Еда по талонам - шаг в прошлое: Путин хочет ввести продуктовые карточки

В России хотят ввести продуктовые карточки. Фото: cccp.site

Президент России Владимир Путин планирует ввести в стране систему продуктовых карточек для малоимущих.

Об этом он заявил на совещании с руководителями фракций в Госдуме, пишет Finanz.

"Есть и определенные проблемные вопросы, которые надо решить", - прокомментировал президент.

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По его словам, прямая продовольственная помощь бедным "может быть не так актуальна, как в разгар пандемии", но поговорить об этом можно.

По данным Росстата, в 2020 году реальные располагаемые доходы россиян упали на 3,5% и вернулись на уровень 2010 года.

В первом квартале года 146 млн российских граждан жили в среднем на 31,2 тыс.руб. в месяц, во втором квартале - на 32,8 тыс, в третьем - на 35 тыс. По текущему курсу это около $14 в день. Число бедных на фоне кризиса пополнилась на 1,2 млн граждан.

Каждый 8 гражданин РФ имел доходы ниже прожиточного минимума, который Минтруда установил на отметке 12 223 руб. для трудоспособного населения, 9 299 руб. для пенсионеров и 11 203 руб. для детей.

Реальные доходы граждан России сократились на 10,6% с 2014 года.