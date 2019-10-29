Джонсон не убедит парламент Великобритании поддержать соглашение о Brexit

Премьер Великобритании Борис Джонсон предложил досрочные выборы. Фото: reuters.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не сможет убедить Палату общин принять соглашение о выходе страны из Европейского Союза. Британские политики не найдут выход.

Об этом сказал эксперт по международным отношениям Александр Хара в комментарии Gazeta.ua.

"Проблема Brexit разделяет общество и политикум. Не могут договориться. Худшим вариантом для большинства выход из ЕС без соглашения. Однако большинство членов британского парламента не могут согласиться на условия предыдущего премьера Мэй с некоторыми изменениями Джонсона ", - сказал эксперт.

Существуют диаметрально противоположные интересы двух лагерей. Одни не хотят выходить вообще или оставить ЕС с максимальным количеством связей с объединением. Это патовая ситуация. Поэтому Джонсон предложил выборы, как вариант. Палата общин не соглашается.

Несмотря на небольшую разницу между теми, кто голосовал "за" и "против" выхода страны из Евросоюза, есть мандат парламента, осуществляющего волю избирателей. А проведение референдума будет означать подрыв демократии. Народ уже сделал свой выбор. А значит, спрашивать повторно их мнению означает недоверие к парламенту и демократической системы.

"Британия вряд ли останется в составе ЕС. Мэй и Джонсон обещали выполнить волю граждан по выходу. Пока нет серьезной поддержки тех, кто хочет отменить Brexit ", - подчеркнул Хара.

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Возможность Brexit 31 января 2020 непредсказуема.

"Примерно такая же, как подбрасывать монету. Джонсон сказал, что или Brexit состоится 1 октября или конец. Однако получилось так, что ему пришлось продлить этот срок. Небольшая вероятность изменений самой сделки ", - сказал эксперт-международник.

Для Британии является неопределенной как дальнейшая судьба Brexit, так и премьерство Джонсона. В частности, для страны это прежде всего экономическая неопределенность. Выход из ЕС без четкого понимания дальнейшего вектора развития до принятия новых политических и экономических соглашений негативно может сказаться на экономике, финансах и на жизни британцев.

"В случае если состоятся выборы и британцы проголосуют за кандидата с другим видением, в частности, за Джереми Корбина, тогда возможен иной ход событий. С одной стороны он по ЕС, а с другой - он является пророссийским. Поэтому ни для Великобритании, ни для Украины такой политик был бы не лучшей кандидатурой во главе страны ", - резюмировал Хара.

Европейский Союз согласился отсрочить выход Великобритании из своего состава до 31 января 2020-го.