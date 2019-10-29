Джонсон не убедит парламент Великобритании поддержать соглашение о Brexit

 
Ексклюзивы
1/5
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 144
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
10 Просмотров: 12474
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1854
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7398
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1305
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7173
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41310
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1197
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3510
Фото
Все фото
3
24
6
13
28
Украинские зароботчане разбились в Венгрии
Украинские зароботчане разбились в Венгрии
Меланхоличные и душевные: показали жизнь на правдивых фото
Меланхоличные и душевные: показали жизнь на правдивых фото
Едут скупают продукты, когда прогнозируют снег- украинка рассказала о менталитете американцев
Едут скупают продукты, когда прогнозируют снег- украинка рассказала о менталитете американцев
Родители устроили фотосессию с ребенком-зомби: жуткие кадры
Родители устроили фотосессию с ребенком-зомби: жуткие кадры
Провели парад самого ужасающего праздника &quot;священной смерти&quot;
Провели парад самого ужасающего праздника "священной смерти"
Видео
Все видео
Наткнулись на подземелье с символами уничтоженной цивилизации
Наткнулись на подземелье с символами уничтоженной цивилизации
Показали видео с места ликвидации террориста аль-Багдади
Показали видео с места ликвидации террориста аль-Багдади
Облил кипятком и порезал: в России 12-летний школьник убил мать
Облил кипятком и порезал: в России 12-летний школьник убил мать
Какие мировые бренды больше всего загрязняют окружающую среду пластиком
Какие мировые бренды больше всего загрязняют окружающую среду пластиком
Ученые выяснили, как будет выглядеть офисный работник будущего
Ученые выяснили, как будет выглядеть офисный работник будущего
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1305
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5994
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7722
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1926
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 702
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
вторник, 29 октября 2019 17:44

Джонсон не убедит парламент Великобритании поддержать соглашение о Brexit

  Комментировать
Джонсон не убедит парламент Великобритании поддержать соглашение о Brexit
Премьер Великобритании Борис Джонсон предложил досрочные выборы. Фото: reuters.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не сможет убедить Палату общин принять соглашение о выходе страны из Европейского Союза. Британские политики не найдут выход.

Об этом сказал эксперт по международным отношениям Александр Хара в комментарии Gazeta.ua.

"Проблема Brexit разделяет общество и политикум. Не могут договориться. Худшим вариантом для большинства выход из ЕС без соглашения. Однако большинство членов британского парламента не могут согласиться на условия предыдущего премьера Мэй с некоторыми изменениями Джонсона ", - сказал эксперт.

Существуют диаметрально противоположные интересы двух лагерей. Одни не хотят выходить вообще или оставить ЕС с максимальным количеством связей с объединением. Это патовая ситуация. Поэтому Джонсон предложил выборы, как вариант. Палата общин не соглашается.

Несмотря на небольшую разницу между теми, кто голосовал "за" и "против" выхода страны из Евросоюза, есть мандат парламента, осуществляющего волю избирателей. А проведение референдума будет означать подрыв демократии. Народ уже сделал свой выбор. А значит, спрашивать повторно их мнению означает недоверие к парламенту и демократической системы.

"Британия вряд ли останется в составе ЕС. Мэй и Джонсон обещали выполнить волю граждан по выходу. Пока нет серьезной поддержки тех, кто хочет отменить Brexit ", - подчеркнул Хара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьер Британии угрожает объявить выборы, если парламент не проголосует за Brexit

Возможность Brexit 31 января 2020 непредсказуема.

"Примерно такая же, как подбрасывать монету. Джонсон сказал, что или Brexit состоится 1 октября или конец. Однако получилось так, что ему пришлось продлить этот срок. Небольшая вероятность изменений самой сделки ", - сказал эксперт-международник.

Для Британии является неопределенной как дальнейшая судьба Brexit, так и премьерство Джонсона. В частности, для страны это прежде всего экономическая неопределенность. Выход из ЕС без четкого понимания дальнейшего вектора развития до принятия новых политических и экономических соглашений негативно может сказаться на экономике, финансах и на жизни британцев.

"В случае если состоятся выборы и британцы проголосуют за кандидата с другим видением, в частности, за Джереми Корбина, тогда возможен иной ход событий. С одной стороны он по ЕС, а с другой - он является пророссийским. Поэтому ни для Великобритании, ни для Украины такой политик был бы не лучшей кандидатурой во главе страны ", - резюмировал Хара.

Европейский Союз согласился отсрочить выход Великобритании из своего состава до 31 января 2020-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джонсон не убедит парламент Великобритании поддержать соглашение о Brexit». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
октября

Расстреляли организатора отрядов добровольцев

Стрельцам дали снятые с вооружения винтовки

Самое читаемое
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября Просмотров: 22347
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 21620
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
 Просмотров: 17676
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу Просмотров: 16074
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 Просмотров: 15517
Мир
Украинские зароботчане разбились в Венгрии
Украинские зароботчане разбились в Венгрии
3
 Просмотров: 522
Трамп сообщил о ликвидации "правой руки" главаря ИГИЛ
Трамп сообщил о ликвидации "правой руки" главаря ИГИЛ Просмотров: 99
США предлагают новые санкции против "Северного потока-2"
США предлагают новые санкции против "Северного потока-2" Просмотров: 252
Наткнулись на подземелье с символами уничтоженной цивилизации
Наткнулись на подземелье с символами уничтоженной цивилизации
 Просмотров: 7551
Мир накроет глобальный финансовый кризис: чем рискуют банки
Мир накроет глобальный финансовый кризис: чем рискуют банки Просмотров: 1179
Больше всего комментируют
8
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
6
"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам
4
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
3
Завтра Зеленский собирает форум на Донбассе
3
Лучше "турборежим", чем топтаться на месте - Зеленский
Голосов: 469
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua