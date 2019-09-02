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понедельник, 02 сентября 2019 21:25

Джонсон не допустит переноса Brexit

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Джонсон не допустит переноса Brexit
Премьер Джонсон обратился к гражданам. Фото: "Вести"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не допустит продолжения переговоров с ЕС относительно Brexit после 31 октября.

"Не будет таких обстоятельств, при которых я попрошу Брюссель об отсрочке. Мы покинем ЕС 31 октября при любом развитии ситуации", - сказал премьер в понедельник перед своей резиденцией на Даунинг-стрит.

Джонсон обращался прежде всего к представителям оппозиции и однопартийцам-консерваторам в парламенте, которые намерены 3 сентября внести законопроект об отсрочке Brexit.

Премьер заявил, что только в том случае, если Брюссель будет осознавать решимость Лондона, возможно добиться соглашения по условиям Brexit.

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"Я воодушевлен прогрессом, которого мы достигаем. За последние несколько недель вероятность сделки повысилась", - сказал он.

У Великобритании есть 30 дней на принятие решения по Brexit. В частности, речь идет о вопросах "бекстоп" по поводу ирландской границы. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с британским коллегой Борисом Джонсоном, сообщает The Guardian.

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