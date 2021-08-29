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воскресенье, 29 августа 2021 13:17

Джо Байден оконфузился на встрече с премьером Израиля

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Джо Байден оконфузился на встрече с премьером Израиля
Джо Байден заснул во время встречи с премьером Израиля. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден впервые встретился с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Глава Штатов заснул во время разговора.

Соответствующее видео опубликовала кабельная сеть телевидения C-Span.

Перед этим Байден отложил на сутки встречу с новым главой Израиля из-за теракта в Кабуле, который произошел 26 августа.

Обе стороны обсудили двустороннее сотрудничество и вопросы безопасности Ближнего Востока.

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Беннет перешел к словам благодарности Вашингтону за помощь. Также он предложил увеличение дипломатических усилий против режима в Иране. Именно на этой части встречи Байден заснул.

Премьер Израиля это заметил и пытался повысить голос, чтобы разбудить президента США. Однако получилось не сразу.

Президент США Джо Байден заявил о высокой вероятности новой атаки на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов. Такие данные, по его словам, есть у американских военных.

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