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Двухголовый теленок, танки на Донбассе, село в Чернобыльской зоне, "слуга народа" на приеме у Лукашенко - прошедшая неделя в ярких фото
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Предлагаем вспомнить, какой была прошедшая неделя. Установление статуи Христа в бразильском городе, пожар в ЮАР, как выглядит полесское село в Чернобыльской зоне после 35 лет, которые пройшли со дня трагедии.

Gazeta.ua собрала яркие фото, которые характеризуют период с 18 по 25 апреля.

Мир:



В бразильском городе Энкантада строят новую статую Иисуса Христа. Она будет на пять метров выше, чем известный памятник Христу-Спасителю в Рио-де-Жанейро.

Ныряльщицы хэнё, известные как "морские женщины", продают морепродукты в порту в Пусане, Южная Корея.

Пожар на склонах Столовой горы в Кейптауне, ЮАР.

Арфистка Сара Крист выступает в центре быстрых тестов на коронавирус во Дворце культуры в Дрездене, Германия.

Айсберг во фьорде близ города Тасиилак, Гренландия.

Дикие колокольчики расцвели в Галлербоси, который также называют "Голубым лесом", около Галле, Бельгия.

35-летняя Нур Эль-Сабах несет хлеб по дороге домой во время священного месяца Рамадан в Бени-Суэф, Египет.

Двухголовый теленок родился в городе Лазек, Северная Македония, 20 апреля 2021 года. Теленок имеет сросшиеся черепа, две пары глаз, одну пару ушей и сосет молоко одновременно двумя ртами.

Сотрудники позируют с "Мостом Тринкетейле" художника Винсента ван Гога в галерее Christie's перед весенним сезоном вечерних распродаж в Лондоне.

Украина:

Танки ВСУ во время учений в районе операции Объединенных сил на Донбассе.

Заброшенное село Полесское в Чернобыльской зоне,

Лидер общественного движения "Защитим Протасов Яр" Роман Ратушный, которого подозревают в хулиганских действиях на акции под Офисом президента, после рассмотрения апелляционной жалобы на решение суда о его круглосуточном домашнем аресте у Киевского апелляционного суда.

Пространственный импульсный томограф Arbotom, который будет использоваться для изучения структуры ствола дерева на наличие, объем и конфигурацию полостей и ожогов во время презентации в Киеве.

20 апреля народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко в Минске встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Заявил, что более трети украинцев хотят видеть его своим президентом.

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Дата
25
апреля

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