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суббота, 28 сентября 2019 19:18

Двух украинцев удалось спасти с пропавшего судна

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Двух украинцев удалось спасти с пропавшего судна
С корабля спасли трех членов экипажа. Seafarers Journal

С затонувшего после шторма в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode удалось спасти трех членов экипажа.

Двое из них - украинцы, написал в Twitter заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

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"По информации судовладельца, трех членов экипажа спасли. Два из них - граждане Украины. Спасательная операция продолжается", - написал Кирилич.

В Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины. Поисковая операция продолжается.

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