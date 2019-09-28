Двух украинцев удалось спасти с пропавшего судна

С корабля спасли трех членов экипажа. Seafarers Journal

С затонувшего после шторма в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode удалось спасти трех членов экипажа.

Двое из них - украинцы, написал в Twitter заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, кто погиб на железной дороге

"По информации судовладельца, трех членов экипажа спасли. Два из них - граждане Украины. Спасательная операция продолжается", - написал Кирилич.

В Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины. Поисковая операция продолжается.