Дворцовый переворот в Facebook провалился

Марк Цукерберг. Фото:cikavoinfo.com

На ежегодном собрании акционеров Facebook были отклонены предложения, направленные на ограничение полномочий основателя компании Марка Цукерберга.

Расклад голосов еще не опубликован, однако для провала инициатив было достаточно голосов, которые контролирует сам Цукерберг, -сообщает Bloomberg.

Одно из предложений, которое было поддержано казначеями нескольких американских штатов предусматривала назначение независимого председателя совета директоров. Цукерберг сочетает эту позицию с должностью гендиректора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Известного ювелира судят за миллиардные кражи

Другое предложение состояло в том, чтобы сравнять голоса всех акций компании. Цукерберг и еще несколько человек владеют акциями класса B, каждая из которых соответствует не одному, а десяти голосам. В результате основатель Facebook контролирует 58% голосов.

Собрание акционеров прошло на фоне дискуссии о необходимости ограничения влияния компании Facebook, которой принадлежит Instagram и WhatsApp, а также власть самого Цукерберга. Поводом для этих разговоров стала, в частности, неспособность компании бороться с использованием соцсети в целях пропаганды и дезинформации, а также многочисленные скандалы с утечками данных.

В Северном море обнаружили доказательства того, что на его территории существовала древняя страна. Располагалась между востоком Британии и Евразией. Открытие принадлежит британским ученым из университета Бедфорда. Это выяснили благодаря экспедиции, которую исследователи проводили в морских глубинах на корабле RV Belgic. Эксперты с помощью специальных приборов изучали дно Северного моря.