Два премьера и четверо министров пошли на изоляцию из-за коронавируса

Глава правительства Франции заболел коронавирусом. Фото: Pexels

Премьер-министр Франции Жан Кастекс получил положительный тест на коронавирус.

Он будет работать удаленно, сообщает AFP.

Перед заражением Кастекс посещал Бельгию. Поэтому премьер страны Александр Де Кро и четыре министра его кабинета тоже пошли на изоляцию.

Заболела 11-летняя дочь Кастекса.

Французский премьер прошёл полный курс вакцинации. Он чувствует себя хорошо, никаких симптомов заболевания нет.

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Глава правительства неоднократно контактировал с зараженными коронавирусом, но раньше избегал болезни.

За прошедшие сутки, 22 ноября, выявили 12 729 новых случаев коронавируса. Из них детей - 1058, медработников - 231. Умерло 720 больных. Выздоровели 23 107 человек.