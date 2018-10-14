Душевнобольные, католики, крестьяне - фотограф раскрыл неизвестную жизнь Китая

Фото: photographyofchina.com

Фотограф Лу Нан, 56 лет, из Пекина, делает докуметальные снимки людей из разных слоев общества Китая.

Первой в 1989 году свет увидела его серия фото "Забытые люди: состояние психиатрических пациентов Китая". Затем он снял серию фото о жизни китайских католиков под названием "На дороге: католическая вера в Китае", 1992-1996 годов. Жизнь крестьян в Тибете показал в снимках "Четыре сезона: повседневная жизнь крестян Тибета", 1996-2004 годы. Условия, в которых жувуть заключенные китайцы изображены на фотографиях из серии "Тюрьма Северной Бирмы", 2006 год. Нетрадиционные темы съемок сделали фотографа популярными узнаваемым, пишет The Guardian.

Он стал одним из первых, кто показал другую сторону китайского общества, людей, которых часто считаются изгоями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дети в войне: показали правдивые фото из Донбасса

"Я просто уважаю их и забочусь о них ... Они такие же, как все мы", - говорит Лу. Своими фотографиями он стремится напомнить, что все люди равны и заслуживают уважения.

Фотограф Джонни Миллер делает с помощью дрона фото контрастных частей городов по всему миру. Снимает роскошные районы, граничащие с бедными кварталами."Сильные фотографии получаются, когда камера смотрит прямо вниз. Показывает границу между богатыми и бедными. Иногда это забор, дорога или заболоченная местность. С одной стороны - лачуги, с другой - богатые имения. Люди видят в таких фото самих себя и это их смущает ", - рассказал Джонни.