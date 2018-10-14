 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Просмотров: 432
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Просмотров: 693
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Просмотров: 549
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
3 Просмотров: 3411
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
5 Просмотров: 1881
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 747
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
8 Просмотров: 1071
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3258
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1638
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1602
Фото
Все фото
20
15
7
31
9
Душевнобольные, католики, крестьяне - фотограф раскрыл неизвестную жизнь Китая
Душевнобольные, католики, крестьяне - фотограф раскрыл неизвестную жизнь Китая
Медведь и ковбои - показали старинные фото улиц Нью-Йорка
Медведь и ковбои - показали старинные фото улиц Нью-Йорка
В немецком Кельне обезвредили преступника, который захватил заложницу
В немецком Кельне обезвредили преступника, который захватил заложницу
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
Прошло 23 года: сыновья сделали матери оригинальный подарок
Прошло 23 года: сыновья сделали матери оригинальный подарок
Видео
Все видео
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 747
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3258
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1638
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1602
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 4131
Колонка
Екатерина Лукьяшко
Екатерина Лукьяшко
14 октября 2018
2 Просмотров: 837
Ні грама протекції
– А я ему и говорю: не возьмешь на главную роль – об этом можешь забыть, – каже висока брюнетка, проводячи пальцями з червоним ...
вторник, 16 октября 2018 06:06

Душевнобольные, католики, крестьяне - фотограф раскрыл неизвестную жизнь Китая
20

  Комментировать

Психиатрическая больница в Шаньси, 1990 год Новая книга "Трилогия" Лу Нана объединяет три проекта - «Забытые люди", "На дороге" и "Четыре сезона". Охватывая 1989-2004 годы, фотографии документируют сферу социальной помощи, веры и сельской жизни в Китае и Тибете
Фото: photographyofchina.com
Психиатрическая больница в Гуйчжоу, 1990 год В "Забытых людях" Лу показал переживания психически больных людей в Китае того времени. Он говорит: «На мой взгляд, это были прежде всего люди, и только потом пациенты психиатрической больницы. В" Забытых людях " я ко всем отнесся с достоинством»
Фотография из серии "Забытые люди: состояние психиатрических пациентов Китая" снята в 1989-1990 годах
Фотография из серии "Забытые люди: состояние психиатрических пациентов Китая" снята в 1989-1990 годах
Фотография из серии "Забытые люди: состояние психиатрических пациентов Китая" снята в 1989-1990 годах

Фотограф Лу Нан, 56 лет, из Пекина, делает докуметальные снимки людей из разных слоев общества Китая.

Первой в 1989 году свет увидела его серия фото "Забытые люди: состояние психиатрических пациентов Китая". Затем он снял серию фото о жизни китайских католиков под названием "На дороге: католическая вера в Китае", 1992-1996 годов. Жизнь крестьян в Тибете показал в снимках "Четыре сезона: повседневная жизнь крестян Тибета", 1996-2004 годы. Условия, в которых жувуть заключенные китайцы изображены на фотографиях из серии "Тюрьма Северной Бирмы", 2006 год. Нетрадиционные темы съемок сделали фотографа популярными узнаваемым, пишет The Guardian.

Он стал одним из первых, кто показал другую сторону китайского общества, людей, которых часто считаются изгоями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дети в войне: показали правдивые фото из Донбасса

"Я просто уважаю их и забочусь о них ... Они такие же, как все мы", - говорит Лу. Своими фотографиями он стремится напомнить, что все люди равны и заслуживают уважения.

Фотограф Джонни Миллер делает с помощью дрона фото контрастных частей городов по всему миру. Снимает роскошные районы, граничащие с бедными кварталами."Сильные фотографии получаются, когда камера смотрит прямо вниз. Показывает границу между богатыми и бедными. Иногда это забор, дорога или заболоченная местность. С одной стороны - лачуги, с другой - богатые имения. Люди видят в таких фото самих себя и это их смущает ", - рассказал Джонни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Душевнобольные, католики, крестьяне - фотограф раскрыл неизвестную жизнь Китая». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
октября

На Оскара Уайльда одевали платье и называли "она"

Самое читаемое
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь Просмотров: 25480
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
31
 Просмотров: 23959
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
 1 Просмотров: 16938
Комплекс &quot;БУК М1&quot; и танк &quot;Оплот&quot; - стартовала выставка нашей техники
Комплекс "БУК М1" и танк "Оплот" - стартовала выставка нашей техники
11
 Просмотров: 16398
Умер бывший министр обороны Украины
Умер бывший министр обороны Украины 2 Просмотров: 12186
Мир
В США наступили на горло кремлевскому телеканалу
В США наступили на горло кремлевскому телеканалу Просмотров: 468
Что значит для верующих РПЦ разрыв отношений с Константинополем
Что значит для верующих РПЦ разрыв отношений с Константинополем Просмотров: 990
Медведь и ковбои - показали старинные фото улиц Нью-Йорка
Медведь и ковбои - показали старинные фото улиц Нью-Йорка
15
 Просмотров: 4546
Россия пытается вмешаться в учения НАТО за Полярным кругом
Россия пытается вмешаться в учения НАТО за Полярным кругом Просмотров: 387
РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем - Синод принял решение
РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем - Синод принял решение 6 Просмотров: 2088
Больше всего комментируют
8
В Киеве стартовал марш националистов
7
"Подвижуем" и напомним, кто в стране настоящий патриот - Аваков
7
Националисты разгромили офис Медведчука
6
РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем - Синод принял решение
5
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Голосов: 1084
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua