Дуров ради независимости Telegram готов занять $1 млрд

Павел Дуров хочет оставить Telegram независимым. Фото: @DUROV

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров готов привлечь $1 млрд в долг во избежание слияния или продажи приложения.

Об этом сообщило издание The Information.

По словам Дурова и представителей его команды, на данный момент еще не проводили никаких переговоров.

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Издание утверждает, что Telegram ищет новые способы финансирования, ведь в апреле 2021-го Дуров должен выплатить деньги инвесторам блокчейн-платформы TON.

Аудитория пользователей приложения превысила 500 млн человек. Именно из-за роста нагрузки на Telegram Дурову пришла мысль привлечь средства.

"К нам постоянно обращаются с предложениями о долговом финансировании. Мы их оцениваем, но еще не решили, что делать", - рассказал представитель Telegram Маркус Ра.

По словам Дурова, кредит поможет Telegram оставаться "независимым и верным своим ценностям при реализации стратегии монетизации".

Мессенджер Telegram отметил официальный канал действующего президента США Дональда Трампа как мошеннический.