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суббота, 11 мая 2019 02:24

Дуэт художников создает красочные мини-миры из бумаги
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Творческий дуэт создает красочные бумажные мира
Фото: deMilked
Творческий дуэт создает красочные бумажные мира
Творческий дуэт создает красочные бумажные мира
Творческий дуэт создает красочные бумажные мира
Творческий дуэт создает красочные бумажные мира

Художники Люси Томас и Тибо Циммерманн из Франции создают красочные скульптуры из бумаги, дерева и ниток.

Работают под псевдоним Zim&Zou. Многим их работы кажутся слишком сложными, чтобы быть настоящими, сообщает deMilked.

В последнем проекте под названием "Разделяя мира" они объединились с Музеем Нобелевской премии в Швеции. Из бумаги воссоздали сцены книги Сигрид Унсет "Кристин, дочь Лавранса" и произведения Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества".

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Работа по мотивам трилогии "Кристин, дочь Лавранса" относит нас в Норвегию 14-го века. Событие происходит вокруг собора Тронхейма, который является ключевым местом в этой истории.

Концепция работы по мотивам "Ста лет одиночества" построили вокруг дома. К нему ведут сюжетные линии романа - места, где жили все поколения семьи Буэндиа.

В пригороде Киева установят памятник погибшему украинскому певцу Кузьме Скрябину.

Его откроют 17 августа на границе сел Святопетривське и Софиевская Борщаговка, пишет в Facebook депутат Киево-Святошинского районного совета Александр Тигов.

Как отмечается, скульптор Борис Данилюк несколько раз переделывал памятник.

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