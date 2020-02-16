Дуда начал кампанию по переизбранию на второй срок

Президент Польши Анджей Дуда начал кампанию с переизбрания на второй срок.
Партия власти Польши в субботу поддержала переизбрание Дуды на выборах президента страны 10 мая, пишет "Європейська правда"
На съезде в Варшаве, который дал старт кампании за переизбрание на второй срок, лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский назвал Дуду "кандидатом мечты" и хранителем польской Конституции.
Перед президентскими выборами Дуда сохраняет высокий рейтинг среди всех кандидатов, его соперница Малгожата Кидава-Блонская наращивает поддержку.
За кресло президента также будут соревноваться журналист и ведущий Шимон Головня, левый кандидат Роберт Бедронь, председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш и Кшиштоф Босак с ультраправой "Конфедерации".
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Выборы президента Польши должны состояться весной. Первый тур президентских выборов запланирован на 10 мая, а вероятный второй тур - 24 мая.
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