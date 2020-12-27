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Дубинкой сверху бей – русские учат 13-летних разгонять протесты

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Дубинкой сверху бей – русские учат 13-летних разгонять протесты
13-летние ученики получили погоны. Фото Росгвардия

В российском Иркутске сотрудники Росгвардии вручили шестерым ученикам местной гимназии звание ефрейтора и младшего сержанта.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что звание получили шестеро детей, отличившихся в учебе по итогам прошлого учебного года.

Школьникам вручили первые погоны, но как это оформлено юридически - не уточняется. Согласно закону, на службу в Росгвардии можно поступить не ранее 18 лет.

По данным издания, профильный класс был открыт в прошлом году для пятиклассников, значит большинства его учеников не более 13 лет.

Школьников, включая учеников младших классов, собрали в спортзале, где сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний РФ показали им, как разгоняют бунт в колонии и обезвреживают преступников. Спецназовцы выстроились в ряд с щитами и дубинками, их командир отдавал команды "Палкой сверху, бей!" и "Палкой снизу, бей!", которые они неукоснительно выполняли.

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Ранее в городе Златоуст Челябинской области сотрудники спецназа Федеральной службы исполнения наказаний провели показательное выступление для учеников местной школы №21.

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