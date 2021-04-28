Дрон прислал первое цветное фото Марса

Первый внеземной беспилотник Ingenuity прислал цветную фотографию Марса.
Снимок он сделал во время своего второго полета с высоты 5,2 м. Об этом сообщает NASA.
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На фото видна тень вертолета, кончики его посадочных опор и следы колес ровера Perseverance, который доставил дрон на Марс.
В ходе полета дрон вел фотосъемку местности с помощью своей навигационной черно-белой и цветной камеры.
Космический телескоп Hubble Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса сфотографировал туманность Ожерелье, расположенного на расстоянии 15 тыс. световых лет от Земли.
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