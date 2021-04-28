Дрон прислал первое цветное фото Марса

Ingenuity прислал цветное фото Красной планеты. Фото: NASA

Первый внеземной беспилотник Ingenuity прислал цветную фотографию Марса.

Снимок он сделал во время своего второго полета с высоты 5,2 м. Об этом сообщает NASA.

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На фото видна тень вертолета, кончики его посадочных опор и следы колес ровера Perseverance, который доставил дрон на Марс.

В ходе полета дрон вел фотосъемку местности с помощью своей навигационной черно-белой и цветной камеры.

Во время второго полета Ingenuity вел фотосъемку с помощью цветной камеры. Фото: NASA

Космический телескоп Hubble Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса сфотографировал туманность Ожерелье, расположенного на расстоянии 15 тыс. световых лет от Земли.