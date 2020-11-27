Достали туристы и мемы: австрийское село Fucking переименують

Австрийское село Fucking изменит название. Фото: Daily Mirror

Австрийское село Fucking решили переименовать из-за постоянных шуток и туристов, которые воруют табличку на въезде и выезде.

Об этом сообщило издание DW.

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В 2018 году сайт Pornhub предложил жителям поселка бесплатную премиум-подписку к контенту, а также населению села Tits в Германии и Bid Beaver в США.

С 1 января 2021 название населенного пункта изменят на Fugging.

"Я подтверждаю, что это действительно было решено местным советом. Я больше ничего не скажу об этом", - заявил мэр муниципалитета Тарсдорфа, куда входит деревня Fucking.

В Австрии готовят массовое тестирование населения на коронавирус к Рождеству.