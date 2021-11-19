Дороги на австралийском острове заблокировали 50 млн крабов

Крабы ползут по одной из дорог острова / Parks Australia

Миллионы красных крабов ползут по дорогам и мостам австралийского острова Рождества во время ежегодной миграции в океан. Из-за них закрыли часть дорог и магистралей острова.

Крошечный остров на северо-западе Австралии ежегодно становится свидетелем миграции всей популяции крабов, оцениваемой в 50 млн. Это самая большая миграция этих животных в мире. Об этом пишет Independent.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Австралии испытывают Covid-вакцину в форме пластыря

Крабы захватывают большие участки дорог и парков, привлекая внимание фотографирующих и снимающих на видео миграцию жителей.

Миграция традиционно происходит в тот же период после осадков в октябре-ноябре. Животные направляются к океану, чтобы спариваться и родить потомство. Они проходят через жилые районы, шесть национальных парков, морские и ботанические сады. В этот период крабов можно увидеть везде. В частности, в домах людей и офисах. Власти острова неделями готовятся к миграции, направляют потоки животных, а посетителей просят внимательно парковать свои автомобили.

Крабы-самцы первыми достигают побережья океана. За ними следуют самки, которые могут дать до 100 тыс. яиц в течение брачного периода. С яйцами они остаются в норах в течение двух недель. Время миграции зависит от количества осадков и фазы луны.

Австралийскую Аделаиду ​​28 октября накрыл град размером с куриное яйцо. В городе начались перебои с электричеством. Несколько школ закрыли. Через город прошли несколько фронтов шторма, принесших град.