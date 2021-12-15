Донорам крови в Польше будут дарить рождественские ели

41 отделение "Польской службы донорства крови" будет даровать донорам елки / GETTY IMAGES

Польша поощряет людей сдавать кровь, раздавая взамен бесплатные рождественские елки.

Национальная кампания "Рождественская елка для жизни" началась в четверг. Доноры крови в стране смогут получить елку от лесных властей своего воеводства. Об этом пишет The Times.

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Компания State Forests, которая управляет территориями, покрывающими четверть территории Польши, подготовила для раздачи около 4500 елок. Они будут в результате плановых рубок, а также их срубят на участках, где не могут расти высокие деревья. Например, под линиями электропередач.

Деревья будут доставлены в 41 филиал "Национального центра донорства крови", в каждом из которых будет от 30 до 300 елок, в зависимости от размера центра. Тип рождественской елки будет зависеть от региона.

В Испании Книга рекордов Гиннеса признала местный рождественский вертеп самым большим и самым высоким в мире. Он отобрал этот статус в вертепа в мексиканском городе Монтеррее, который был самым большим последние 30 лет.