Дональда Трампа разоблачили в мошенничестве

Дональд Трамп помогал родителям уклоняться от налогов. Фото: inosmi.ru

Президент США Дональд Трамп в 1990-х годах участвовал в сомнительных налоговых схемах, среди которых были случаи прямого мошенничества.

За то, что он помогал своим родителям уклоняться от госвиплат получил как минимум $413 млн, говорится в собственном расследовании New York Times.

Родители президента США - Фред и Мэри Трамп передали своим детям более чем $1 млрд дохода, из которых при установленной ставке 55% налог мог бы составить $550 млн. Но они заплатили только $52,2 млн, что составляет около 5%.

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Адвокат Трампа Чарльз Хардер опроверг сказанные слова в публикации о налоговых нарушениях. Он заявил, что факты, на которых NYT основывают свои утверждения крайне неточными.

Налоговый департамент штата Нью-Йорк уже изучает изложенные в статье утверждения издание.

25 сентября 2018-го в Нью-Йорке начала свою работу Генеральная ассамблея ООН. В первый день с речью перед мировыми лидерами выступил президент США Дональд Трамп. Одно из его заявлений вызвало неожиданную реакцию зала.