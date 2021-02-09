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вторник, 09 февраля 2021 12:31

Домашним животным тоже придется делать тесты на коронавирус

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Домашним животным тоже придется делать тесты на коронавирус
Домашнему коту меряют температуру / Reuters

Южная Корея запускает тесты на Covid-19 для домашних кошек и собак. Их будут использовать в том случае, если у животных будут симптомы вируса.

Власти Сеула заявили, что в столице Южной Кореи домашние кошки и собаки должны проходить тест на Covid-19, если в них будут симптомы вируса или будут рядом с инфицированными. Об этом пишет Euro Weekly News.

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Новость о тестах для домашних животных прозвучала через несколько недель после того, как в стране зарегистрировали 1-й случай заболевания животного на Covid-19. 1-й случай обнаружили в котенка, который, видимо, заразился от человека.

В мире зарегистрировали только несколько случаев заболевания животных коронавирусом. Заболели львы и тигры в зоопарке Нью-Йорка. В Испании львы заразились в зоопарке Барселоны. В сафари-парке Сан-Диего обнаружили, что 2 гориллы тоже больны.

В Южной Корее, если окажется, что домашние животные больны, то их нужно будет поместить на карантин в доме. Представитель по контролю за болезнями в стране Пак Ю-мы пояснил, что домашним животным не обязательно будут попадать в изоляцию, потому что не обнаружено доказательств, что животные могут передавать вирус человеку.

В Южной Корее любой, у кого обнаружен Covid-19, попадает на карантин, если ему или ей не требуется лечение в больнице.

В стране с населением 52 млн человек изъявили 81,5 тыс. больных. Погибли 1,5 тыс.

Facebook запретил распространять фейки о вакцинах. Теперь соцсеть будет удалять сообщения с ложью обо всех вакцины.

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