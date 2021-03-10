Дом Скрипалей продают местным жителям

В Великобритании продается дом в Солсбери, где отравили "Новичком" Сергея и Юлию Скрипалей.

После 13 тыс. часов уборки, дом с 4 спальнями купил Совет Уилтшира, который предлагает его местным жителям, в соответствии с местной политикой доступного жилья. Об этом пишет Mirror.

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Дом стоял пустой после того, как 3 года назад совершили покушение на 69-летнего Скрипаля и его 37-летнюю дочь Юлию. Британские детективы считают, что пару пытались убить смертельным российским нервно-паралитическим ядом "Новичок". Его распылили на дверную ручку дома.

Лондон обвинил российскую военную разведку ГРУ в нападении на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Очистка дома продолжалось 1,5 года и включала дезактивацию 13 участков вокруг Солсбери, на которых были обнаружены следы "Новичка". Теперь Совет Уилтшира объявил, что дом готов к продаже на основе долевой собственности, чтобы вернуть его в эксплуатацию.

"После ремонта дом предложенный местным жителям как совместная собственность, в соответствии с политикой доступного жилья с юридическим условием, что ее должны использовать в качестве жилой недвижимости, которую не можно сдавать в субаренду, и которой никто не может торговать", - говорится в сообщении местной власти.

Дом Скрипали купили за $361 тыс. 12 августа 2011-го. Во время ремонта после отравления сняли его крышу и обернули все материалы, найденные внутри, перед тем, как выбросить их.

Скрипаль с дочерью под новыми именами из соображений безопасности живут теперь в секретном убежище.

Официальные лица делали все, чтобы дом не превратился в место тёмного туризма или подпольный музей.

Осуществили покушение на Скрипалей двое офицеров ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов, разыскиваемых полицией Великобритании. Россия отказывается их выдать.

Через 3 месяца после нападения на Скрипалей британцы Дон Стерджесс и Чарли Роули заболели в 11 км от Солсбери, в Эймсбери. Стерджесс позже умерла, потому что применила флакон духов, зараженный "Новичком".