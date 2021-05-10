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понедельник, 10 мая 2021 04:23

Дом Мари Кюри выставили на продажу

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Дом Мари Кюри выставили на продажу
Специалисты указывают, что будущему владельцу придется вложить еще 200 тыс. Евро в ремонт этого дома. Фото: Pixabay

Загородный дом лауреатов Нобелевской премии по физике Пьера Кюри (1859-1905) и Марии Склодовской-Кюри (1867-1934) выставлен на продажу за 790 тыс. Евро.

По информации газеты, речь идет об особняке площадью 120 кв. м, расположенном в коммуне Сен-Реми-ле-Шеврез недалеко от Парижа. Дом был построен примерно в 1890 году и использовался супругами Кюри с 1904 по апрель 1906 года. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Специалисты указывают, что будущему владельцу придется вложить еще 200 тыс. Евро в ремонт этого дома.

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По словам специалистов, кроме известных владельцев, в особняка есть и другие неоспоримые преимущества, в том числе сад площадью 900 кв. м, а также близость к станции пригородной электрички.

Ранее руины замка XV в. на шотландском острове Анст выставили на продажу за $180 тыс.

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