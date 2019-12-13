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пятница, 13 декабря 2019 11:28

Долг Януковича: суд Великобритании отложил решение

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Долг Януковича: суд Великобритании отложил решение
24 канал "Долг Януковича": в Великобритании суд отложил решение на более позднюю дату

Верховный суд Великобритании должен вынести окончательное решение по делу о выплате Украиной долга по облигациям на 3 миллиарда долларов, которые в 2013 году выкупила Россия.

Речь идет о "долге Януковича", пишет hromadske.

"По результатам слушания судьи сообщили, что вынесение решения откладывается на более позднюю дату. Результаты окончательной апелляции относительно заявления России о вынесении решения в порядке упрощенного производства будут объявлены после провозглашения Верховным Судом своего решения, что произойдет, вероятно, в 2020 году ", - сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Рассмотрение дела в Верховном суде Великобритании инициировала Россия, не согласилась с решением Апелляционного суда о том, что в выкупе украинских облигаций на 3 миллиарда долларов в конце 2013 года был "политический аспект". В частности, Россия хочет отменить это решение апелляции и взыскать с Украины задолженность по этим ценным бумагам, которая сейчас, вместе с процентами, выросла до 4,5 миллиарда долларов.

"Слушание относительно окончательной апелляции в Верховном суде продолжалось четыре дня, что свидетельствует о важности этого дела и его сложность с юридической точки зрения. Команда юридических советников Украины представила сильные правовые аргументы и свою позицию перед почтенной коллегией в составе пяти судей Верховного Суда", - добавляют в Минфине.

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Там отмечают, что рассматривают иск России в Верховный суд Великобритании частью гибридной агрессии РФ против Украины.

9 декабря в Верховном суде Великобритании началось слушание Апелляции по иску России решения предыдущего суда, которым дело о "долге Януковича" отправили на повторное слушание.

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