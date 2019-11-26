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вторник, 26 ноября 2019 10:54

Документы о задержке военной помощи США Украине передадут прессе - решение суда

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Документы о задержке военной помощи США Украине передадут прессе - решение суда
Все больше доказательств того, что правительство Трампа давило на украинскую власть. Фото: 112.ua

В США Федеральный суд приказал Административно-бюджетному управлению Администрации президента США и минобороны передать новостной организации записи по задержанию военной помощи Украине.

Такие решения являются редким, и расследование по делу импичмента президента Дональда Трампа изменило статистику, заявила судья Окружного суда по округу Колумбия Коллин Коллар-Котелли, сообщает The Hill.

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"Запрашиваемые документы нужны для того, чтобы информировать общественность по вопросам, вызывающим чрезвычайный национальный интерес. Только проинформированый электорат может сформировать свое мнение и убедительно просить своих избранных чиновников действовать способами, которые способствуют достижению соответствующих целей", - подчеркнула Коллар-Котелли.

В своем постановлении судья отметила, что содержание запроса "тесно связан" с вопросами про задержке администрацией Трампа военной помощи Украине з целью давления для начала расследования.

26 сентября комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской спецслужбы на телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын его главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена Хантер.

Конгресс начал процедуру импичмента президента США.

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