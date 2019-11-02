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суббота, 02 ноября 2019 14:08

Додон: Россия готова вывести войска

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Додон: Россия готова вывести войска
Российские боеприпасы возле Кобасной Додон называет одной из причин пребывания около 1400 военных в Приднестровье. Фото: glavcom.ua

"Первый шаг" для вывода войск из Приднестровья Россия сделала.

В этом году Москва заявила, что готова продолжить диалог с Кишиневом о вывозе и обезвреживанию боеприпасов, которые хранятся у села Кобасна, рассказал президент Молдовы Игорь Додон в интервью Радіо Свобода.

Политик отметил, что не может говорить о реальном присутствии российской армии в Транснистрии. По его словам, там находится "несколько сотен солдат, охраняющих какие-то старые снаряды", которые немедленно необходимо ликвидировать.

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Российские боеприпасы в Кобасной Додон называет одной из причин пребывания около 1400 военных в Приднестровье. Именно поэтому Москва не забирает оттуда своих военных, несмотря на многочисленные призывы.

Наиболее русскоязычный регион Приднестровья объявил о своей независимости от Молдовы в 1990 году. Короткая война велась между молдавскими войсками и сепаратистами Приднестровья в 1992-93 годах, тогда несколько сотен человек погибли с обеих сторон.

В Приднестровье в советские времена базировалась четырнадцатая армия СССР, а затем Вооруженных сил России. После войны Кишинев утратил контроль над этим регионом. В той войне на стороне сепаратистов приняли участие отдельные бойцы и целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой. Самопровозглашенной "независимости" Приднестровья не признал никто в мире.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил оккупацию Донбасса с ситуацией в Приднестровье, а Минские договоренности - с документами о федерализации. Добавил, что РФ не станет идти навстречу, пока оккупированным территориям не предоставят "особый статус".

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