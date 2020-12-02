Дочь - ровесница матери: в США родилась девочка с замороженного 27 лет назад эмбриона

В США родилась уникальная девочка. Фото: salid.ru

В США родилась девочка Молли с эмбриона, который заморозили еще 27 лет назад.

Новорожденная побила мировой рекорд, сообщает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впечатляющие снимки: фотограф зафиксировал новорожденных в первые минуты жизни

Супруги Гибсон долго боролось с бесплодием. Пара имеет еще одну дочь Эмму, которая появилась на свет так же, как и Молли, благодаря донорам.

"Я никогда не думала, что смогу забеременеть, иметь ребенка. Это такое чудо ", - говорит мать девочек Тини Гибсон.

Старшая дочь Эмма появилась на свет 3 года назад. Она провела в пробирке 24 года.

Миссис Гибсон призналась, что ей приходило в голову, что дочь могла бы быть ее ровесницей.

"Если бы этот эмбрион родился тогда, когда предполагалось, мы могли бы быть лучшими друзьями - это просто безумие", - прокомментировала Тини.

У "железного человека" Илона Маска и канадской певицы Граймс родился сын. Ему дали самое необычное имя на Земле.