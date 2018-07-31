Дочь Обамы "засекли" с бойфрендом в Лондоне

Дочь бывшего президента США Барака Обамы Малию сфотографировали с бойфрендом Рори Фаркуарсоном. Папарацци подловили их, когда пара прогуливалась по вечернему Лондону.

Фото: justjared

20-летнюю Малию с Рори заметили во время прогулки после ужина в ресторане C Restaurant, пишет Just Jared.

Пара познакомилась в прошлом году в Гарвардском университете, где дочь Обамы перешла на второй курс.

Рори Фаркуарсон родом из Великобритании и закончил одну из самых престижных школ страны - школа Регби в графстве Уорикшир.

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