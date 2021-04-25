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воскресенье, 25 апреля 2021 12:14

Добровольцы рассказали, как 40 дней изолировались в пещере без солнечного света

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Добровольцы рассказали, как 40 дней изолировались в пещере без солнечного света
Добровольцы у пещеры, в которой изолировались на 40 дней / Getty Images

Группа из 15 французских добровольцев вышла из пещеры после 40-дневного исследования, посвященного изучению границ способности человека адаптироваться к изоляции.

Участники жили в пещере Ломбривс во Франции без телефонов, часов и солнечного света. Спали в палатках, производили собственное электричество и не имели контакта с внешним миром. Об этом пишет ВВС.

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Целью проекта было проверить, как люди реагируют на потерю чувства времени и пространства. Эксперимент Deep Time завершился в субботу, 24 апреля, позволив восьми мужчинам и семи женщинам в возрасте от 27 до 50 лет покинуть пещеру.

Ученые, наблюдавшие за проектом, вошли в пещеру днем ​​ранее, чтобы сказать участникам, что проект близится к завершению. Перед выходом наружу группа одела солнцезащитные очки, чтобы дать глазам время привыкнуть к солнечному свету.

Директор проекта, ученый Кристиан Клотен говорит, что время в пещере течет медленнее. Одна из добровольцев, 33-летняя Марина Лансон, говорит, что время шло, как выжидательная пауза в жизни.

В изоляции группе приходилось организовывать задачи, без возможности измерить время для определения сроков. Вместо этого приходилось полагаться на свои биологические часы и циклы сна, чтобы структурировать день.

В пещере у них были некоторые современные удобства. Например, они могли производить собственное электричество с помощью педального велосипеда и черпать воду из колодца на глубине 45 м под землей.

Ученые говорят, что проект поможет понять, как люди могут адаптироваться к экстремальным условиям жизни. Мозговая активность и когнитивные функции участников проанализировали до того, как вошли в пещеру, чтобы собрать данные для сравнительных исследований после того, как выйдут.

Исследование имеет особое значение во время пандемии, когда изоляция заставила миллионы людей жить в закрытых помещениях.

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25
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