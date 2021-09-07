До конца года планируют вакцинировать 40% населения планеты

Европейский Союз вакцинировал более 70% взрослого населения от Covid-19. Фото: Reuters

Министры здравоохранения группы G20 приняли заключительное коммюнике, в котором наметили цели выхода из пандемии. Встреча проходила в Риме 5-6 сентября под председательством министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

"Мы поддерживаем цель вакцинировать по крайней мере 40% населения планеты к концу 2021", - говорится в декларации.

В ней подчеркивается приверженность 20 самых мощных экономик мира способствовать справедливому распределению вакцин. Прежде всего среди развивающихся стран; налаживанию цепей поставок медицинских материалов и лекарств; разработке вакцин и лекарств; преодоления последствий пандемии для психического здоровья, поддержки работы ВОЗ и др.

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Европейский Союз вакцинировал более 70% взрослого населения от Covid-19. Итак, ЕС достиг цели по количеству прививок до конца лета. Теперь цель ЕС - вакцинировать еще больше жителей Европы и помочь с вакцинами другим странам.