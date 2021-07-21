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среда, 21 июля 2021 18:03

До Білорусі прибули перші ешалони з російськими бійцями і технікою

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До Білорусі прибули перші ешалони з російськими бійцями і технікою
С 21 июля в Беларусь прибывают первые военные эшелоны с российской техникой и военными. Фото: Минобороны РБ

В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к военным учениям "Запад-2021".

"21 июля в Беларусь для подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021" начали прибывать первые военные эшелоны с российскими военнослужащими и техникой", - сообщает Минобороны РБ.

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Совместное стратегическое учение "Запад-2021" должен пройти на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября.

Запланировано провести более 4,5 тыс. военных учений и тренировок до конца лета, сообщает Минобороны РФ.

Во время совместных российско-белорусских стратегические учения планируют создать сложную воздушную обстановку и массово применять авиацию.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявлял, что эти учения потенциально представляют угрозу для Украины.

НАТО будет следить за российско-белорусскими учениями "Запад-2021" и призвал Москву и Минск действовать предсказуемо и прозрачно.

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