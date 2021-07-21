До Білорусі прибули перші ешалони з російськими бійцями і технікою

В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к военным учениям "Запад-2021".
"21 июля в Беларусь для подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021" начали прибывать первые военные эшелоны с российскими военнослужащими и техникой", - сообщает Минобороны РБ.
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Совместное стратегическое учение "Запад-2021" должен пройти на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября.
Запланировано провести более 4,5 тыс. военных учений и тренировок до конца лета, сообщает Минобороны РФ.
Во время совместных российско-белорусских стратегические учения планируют создать сложную воздушную обстановку и массово применять авиацию.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявлял, что эти учения потенциально представляют угрозу для Украины.
НАТО будет следить за российско-белорусскими учениями "Запад-2021" и призвал Москву и Минск действовать предсказуемо и прозрачно.
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