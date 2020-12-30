Для россиян готовят миллионные штрафы за пользование интернетом Илона Маска

Россиян хотят штрафовать за пользование интернетом от Илона Маска. Фото: pixabay.com

Штрафы до миллиона рублей хотят ввести в России за использование иностранных спутниковых сетей связи. В том числе и StarLink, которую развивает Илон Маск.

Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

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Штрафовать предлагают только должностных (от 10 до 30 тыс. руб.) и юридических лиц (от 500 тыс. до миллиона руб.), пишет ТВ Дождь.

В пояснительной записке такие меры объясняются "предотвращением угроз национальной безопасности и обеспечению деятельности системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ)".

Роскомнадзор подозревает компанию Google, что она не удаляет по поиску запрещенные сайты. Указали, что в поисковой выдаче Google обнаружили сайты, заблокированные в России. Они содержат экстремистский, порнографический и суицидальный контент.