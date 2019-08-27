"Для подавления бунтов": росгвардия набирает в регионах бойцов ОМОНа

В обязанности сотрудника будет входить "сопровождение демонстраций и акций протестов", а также "подавление бунтов", говорится в описании вакансии Фото: mk.ru

Служба через Headnunter ищет желающих работать на массовых мероприятиях в Москве

На сайте поиска работы Headhunter в подтвержденном аккаунте Главного управления Росгвардии по Москве 26 августа появились вакансии бойцов ОМОН для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий в столице, пишут "Открытые медиа".

В обязанности сотрудника будет входить "сопровождение демонстраций и акций протестов", а также "подавление бунтов", говорится в описании вакансии.

"Главная задача в работе — охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности при проведении массовых мероприятий в г. Москве, охрана правопорядка в опасных зонах, при чрезвычайных ситуациях, пресечение преступления, правонарушений, массовых беспорядков, групповых нарушений общественного порядка и массовых погромов", — говорится в описании вакансии.

Вакансия была опубликована сразу для 52 регионов России. Бойцов для работы в Москве ведомство ищет в Подмосковье, а также в Курске, Саратове, Липецке, Тамбове, Ярославле, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах. Предлагаемая зарплата — "от 45 000 до 65 000 руб. на руки". Кандидат должен отслужить в армии и иметь образование не ниже среднего.

Представитель Headhunter сообщил, что аккаунт Росгвардии, на котором опубликованы вакансии, верифицирован их службой проверки. Маркировка аккаунта "компания прошла проверку на сайте" значит, что эта организация действительно существует и пришла на сайт искать сотрудников; во время проверки специалисты ресурса среди прочего могут попросить копии документов, подтверждающие регистрацию юридического лица и фактическую деятельность, указано в правилах сайта.

Росгвардия пользуется сайтом Headhunter "по линии ОМОН", подтвердил представитель службы Валерий Грибакин. Формулировка о бунтах, по его словам, связана "с выполнением задач по оказанию содействия в поддержании правопорядка в учреждениях пенитенциарной системы".

"Мы обеспечиваем общественный порядок. Вы задали вопрос по конкретным вакансиям, а к чему готовится Росгвардия — это наше дело внутреннее", — сказал он. Поиск в регионе сотрудников для работы в Москве — обычная практика, добавил Грибакин.

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"Привлекаются в том числе и будущие сотрудники из других регионов, которые поступают на службу, либо хотят перейти переводом. Московский гарнизон большой, и отряд ОМОН тоже большой, ему требуются сотрудники, это нормальная практика, и я не вижу здесь ничего сенсационного, необычного и странного тем более", - сказал он.

На Headhunter от имени Главного управления Росгвардии по Москве размещалось объявление о поиске полицейского снайпера для работы на массовых мероприятиях. Представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что его ведомство объявлений о найме снайперов, которые должны работать на митингах и массовых мероприятиях, не размещало.