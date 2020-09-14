Для мигрантов построят постоянный центр - местные против

Акция протеста на Лесбосе / Reuters

Греция построит постоянный центр для мигрантов вместо временного, который сгорел на прошлой неделе. Об этом заявил греческий премьер Кириакос Мицотакис. Призвал ЕС помочь.

Пожар во временном лагере для мигрантов "Мория" оставил без крова около 12 тыс. человек. Большинство также потеряли доступ к пище, воде и элементарной гигиене. Об этом пишет польская Rzeczpospolita.

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Мигранты устроили на острове акцию протеста. Франция и Германия согласились принять 400 детей и подростков с острова.

Против строительства центра выступают жители Лесбоса. Там живут 85 тыс. человек. Требуют куда-то переселить мигрантов.

У нескольких мигрантов подтвердили коронавирус. Существует риск массового распространения болезни.