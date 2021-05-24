Дизайнерка создала уникальную одежду с желе: фото

Фото: dezeen

Исландский дизайнер Валдис Стейнарсдоттир выпустила необычную линейку полупрозрачных желейных топов.

Об этом сообщило издание Dezeen.

Уникальность одежды в том, что, когда она изнашивается или надоедает, ее можно переплавить. Такой метод производства безотходный. Желейную одежду делают, смешивая желатин или агар с водой, натуральными красителями и сахарным спиртом. Он помогает достичь нужного уровня пластичности.

Этот материал заливают в форму одежды, на которой можно напечатать узор. Смесь застывает в течение суток.

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По словам дизайнера, такая одежда будет служить долго. Но даже если она износится, то ее можно растопить и залить в формы снова.

"Этот метод изготовления одежды, безусловно, заставляет нас остановиться и переосмыслить наши текущие методы производства. Он предлагает технику, которая исключает излишки обрезков и синтетических материалов", - прокомментировала она.

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