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понедельник, 24 мая 2021 18:06

Дизайнерка создала уникальную одежду с желе: фото
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Желейные топы - необычный экологический тренд.
Фото: dezeen
Желейные топы - необычный экологический тренд.
Желейные топы - необычный экологический тренд.
Желейные топы - необычный экологический тренд.
Желейные топы - необычный экологический тренд.

Исландский дизайнер Валдис Стейнарсдоттир выпустила необычную линейку полупрозрачных желейных топов.

Об этом сообщило издание Dezeen.

Уникальность одежды в том, что, когда она изнашивается или надоедает, ее можно переплавить. Такой метод производства безотходный. Желейную одежду делают, смешивая желатин или агар с водой, натуральными красителями и сахарным спиртом. Он помогает достичь нужного уровня пластичности.

Этот материал заливают в форму одежды, на которой можно напечатать узор. Смесь застывает в течение суток.

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По словам дизайнера, такая одежда будет служить долго. Но даже если она износится, то ее можно растопить и залить в формы снова.

"Этот метод изготовления одежды, безусловно, заставляет нас остановиться и переосмыслить наши текущие методы производства. Он предлагает технику, которая исключает излишки обрезков и синтетических материалов", - прокомментировала она.

Украинский дизайнер Андре Тан заявил, что сарафан свободного кроя с обнаженными плечами является универсальным и подойдет как для летнего отпуска, так и для прогулок в городе. Комбинировать одежду можно с соломенной шляпой и обувью на каблуках.

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