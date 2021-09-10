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пятница, 10 сентября 2021 11:31

Директор школы доедает за учениками

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Директор школы доедает за учениками
Некоторые критиковали директора за несоответствие гигиеническим требованиям, а некоторые хвалили / Getty Images

В рамках уникального урока о нехватке продуктов питания директор школы в китайской провинции Хунань доедает остатки после учеников в школьной столовой.

Главу частной средней школы 58-летнего Ван Юнсиня критикуют, потому что такой трюк может поставить под угрозу гигиену в школе. Об этом пишет South China Morning Post.

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Юнсинь стоит возле мусорного бака школьной столовой, держа свою тарелку и палочки для еды, не давая ученикам выбросить остатки, и берет недоеденные порции. Смущенные ученики улыбаются, наблюдая, как директор ест остатки еды. Другие ученики идут доедать.

"Я хочу подать пример детям, чтобы они поняли, что тратить пищу зря - плохо. Мои действия удивили детей и учителей. Многие пытались после этого доедать свои порции, когда видели, как я ем остатки риса, а некоторые просят кухонный персонал давать нужное количество еды. Это помогает сократить отходы", - говорит директор.

Директор таким образом ел три раза в день. В обеденный перерыв на прошлой неделе он ел незаконченные обеды от шести или семи учеников.

Некоторые критиковали его за несоблюдение элементарных гигиенических требований, а некоторые хвалили директора по поводу пищевых отходов.

Согласно отчету о пищевых потерях в 2018 году, посетители ресторанов в Китае выбрасывают в среднем 11,7% еды.

В апреле этого года центральное правительство Китая приняло закон, налагающий штрафы на рестораны и посетителей за чрезмерные остатки еды и запрещающий людям выступать в телешоу, пропагандирующих переедание.

С 1 сентября украинские школы переходят на новые нормы школьного питания. В меню для учеников будет ограниченное количество соли, сахара и жиров, но блюда будут разнообразными. Gazeta.ua разобралась с чего будет состоять и сколько будет стоить меню и почему его критикуют эксперты.

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Дата
10
сентября

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