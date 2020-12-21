Диктатора казнили вместе с женой

Казнь Чаушеску и его жены Елены / Evenimentul Zilei

22 декабря 1989-го румынская армия перешла на сторону антикоммунистических демонстрантов, что привело к краху режима Николае Чаушеску.

Конец 42-летнего коммунистического правления диктатора пришел через 3 дня после того, как румынские силы безопасности открыли огонь по демонстрантам в городе Тимишоара, с чего началось восстание.

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После дезертирства армии диктатор и его жена бежали из Бухареста на вертолете, но были схвачены военными и признаны виновными в массовом убийстве на поспешном военном суде. 25 декабря их расстреляли.

Чаушеску правил Румынией с 1965-го. На времья падении румынского режима в 1989-м его страна была самой репрессивной и экономически отсталой в Европе.