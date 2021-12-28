Дикая природа Израиля понесла серьезнейший ущерб в истории

В Израиле зафиксировали наибольшую вспышку птичьего гриппа в истории. Фото: pixabay.com

На севере Израиля вспышка птичьего гриппа унесла жизни свыше 5,2 тыс. мигрирующих журавлей, заставив фермеров зарезать сотни тысяч кур.

Власти пытаются сдержать наибольшую вспышку в истории страны, пишет The Times of Israel. Министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг назвала кризис "самым серьезным вредом для дикой природы в истории страны".

"Многие птицы умерли посреди водоемов. Ситуация пока неконтролируемая", - заявил в понедельник старший научный сотрудник управления парков и природы Израиля Ури Наве.

В офисе премьер-министра Нафтали Беннета сообщили, что за ситуацией следят чиновники из министерств сельского хозяйства, экологии и охраны здоровья. Сообщений о наличии заражения у людей не поступало. Степень ущерба пока неизвестна.

Чтобы предотвратить распространение болезни, забили полмиллиона кур в этом районе, отметила пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Дафна Юриста.

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Более 500 тыс. журавлей ежегодно перелетают через Израиль на пути в Африку. В этом году примерно 30 тыс. журавлей остались в Израиле на зиму.